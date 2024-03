Un importante jugador de la NBA carga contra los árbitros y los vincula con las apuestas deportivas

Los Minnesota Timberwolves perdieron en la prórroga contra los Cavaliers en el Rocket Mortgage Filedhouse (113-104). Un partido con muchas bajas, como las de Donovan Mitchell, Mobley o Karl-Anthony Towns, en el que se enfrentaban los dos segundos clasificados de las diferentes conferencias de la competición. Rudy Gobert es un jugador que suele destacar por sus polémicas, dentro y fuera de la pista. En el último choque, el interior francés acabó expulsado por recibir su sexta falta personal cuando llebaba 7 puntos y 17 rebotes.

Lo más destacado del enfrentamiento no fue la expulsión en sí, sino la técnica que le señalaron posteriormente por hacerle el gesto de dinero a los árbitros. El tiro libre posterior de Garland sirvió a los Cavs para llevar el encuentro a la prórroga (97-97).

Cuando parecía que todo podía quedarse ahí, con la expulsión y una posible sanción, el pívot francés explotó con unas declaraciones post partido. "No fue solo por esa jugada del final. Se puede cometer un error, pero cuando es todo el tiempo, cuando pasan cosas raras con el arbitraje todo el partido... Estaba frustrado, pero mi reacción fue por lo que creo que es la verdad. Y de verdad es lo que creo que pasa aunque sé que no era el momento para hacer algo así. No debería haber hecho ese gesto porque eso le costó el partido a mi equipo. Como estaba claro, no tardaron nada en pitarme la técnica, era lo que querían. Pero estuvo mal por mi parte, fue una reacción inmadura", afirmó de forma tajante.

No ha sido la primera vez que Rudy Gobert carga contra los árbitros y siguió quejándose. "Los árbitros también pueden equivocarse, claro, pero a veces creo que va más allá de los simples errores. Y creo que todo el mundo, todo el que está en esta Liga sabe lo que pasa. Y creo que es algo en lo que hay que mejorar", aseguró.

El pívot vinculó a los árbitros con las apuestas deportivas. "Me toca ser otra vez el malo que dice lo que siente que es la verdad. Creo que lo que está pasando está haciendo daño a nuestro deporte. Este tema de las apuestas cada vez es más grande, más y más, y no debería ser así. Y no quiero faltar al respeto a los Cavaliers, jugaron un gran partido también. Pero deberían ser los jugadores los que decidieran los partidos", explicó.