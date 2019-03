Iago Aspas, en Tiempo de Juego: "Le dije a mi hija que lloraba por una pupa, es muy pequeña aún"

El protagonista de la remontada del Celta, el pasado sábado, ante el Villarreal, Iago Aspas, que volvió tras lesión, fue el protagonista de Tiempo de Juego este domingo, con Juanma Castaño, durante el Tertulión de los Domingos. Revivió el momento que se convirtió en la imagen del encuentro, en la que el delantero rompió a llorar: "He vivido muchísimos momentos. El de ayer es uno de los días más felices que he vivido en mi carrera. La emoción y la situación me desbordaron un momento, es lo que tiene también el fútbol, y es muy bonito", reconoció.

Tenía mucha gente confiando en él, una vez reapareciera tras lesión: "Tenía un poco de presión, el último mes y medio todo el mundo deseaba mi vuelta. Después de ir 0-2, con toda la adrenalina, imagínate".

La afición no dejó de creer. El Celta, con el 0-2 en contra al descanso, tampoco: "Pienso que no merecíamos el recibimiento que nos hizo la afición, el campo lleno y nosotros íbamos perdiendo 0-2 al descanso. Hicimos un par de arreglos tácticos. El partido no estaba muy bien, pero tampoco para ir 0-2 al descanso. Yo sí creía en la remontada, rompo a llorar por el ambiente, por la responsabilidad y por el orgullo", comentó.

A su niña, le contó una mentira 'piadosa': "Le dije a mi hija que lloraba por una pupa, aún no entiende lo que es el celtismo, es muy pequeña"".

Sobre su futuro, mantiene su corazón celtista: "Ya dije hace tiempo, que aunque no sabes lo que depara el futuro, no me veo fuera del Celta. Aquí estoy muy a gusto".