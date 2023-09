Horas cruciales para el futuro de la Selección española femenina

Después de las dimisiones de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, y de Jorge Vilda, ex seleccionador, Montse Tomé fue elegida para sustituir a Vilda, una decisión que fue muy cuestionada.

Este viernes comienza una nueva era en la Selección española femenina, con la presentación oficial de Montse y con la lista de convocadas para la primera Nations League femenina. Tal y como han informado Andrea Peláez e Isaac Fouto, las jugadoras no le han dado el 'sí' a la Federación para ser llamadas, y es que entre ellas existen distintas opiniones. Unas estarían dispuestas a volver con los cambios que se han producido (las salidas de Luis Rubiales y Jorge Vilda), mientras que otras necesitarían conocer los planes de futuro de la Federación para determinar si volver o no, aunque estarían más cerca de hacerlo que antes de las dimisiones.

Durante la tarde del jueves, las jugadoras (se desconoce si estarán presentes las 23 campeonas del mundo) mantendrán una reunión entre ellas y las capitanas le trasladarán su decisión a la Federación.

Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol y responsable del fútbol femenino en la Federación, es el encargado de la negociación y reestructuración de la selección femenina y desde la institución, dejan las puertas abiertas a todas las jugadoras, incluidas las siete que no mandaron carta de disculpa antes del Mundial, que deseen volver a representar a España. No van a exigir en ningún momento que se muestren seleccionables de nuevo, tal y como pidió Luis Rubiales cuando aún era presidente, para su retorno. Aunque estas futbolistas no estarían dispuestas a volver, por el momento.