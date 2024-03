Henry: "¿Qué quieres que le diga a Mbappé, se va a pelear con su nuevo club?"

El futuro de Kylian Mbappé está en el aire tras conocer que termina contrato con el PSG en junio y que no quiere renovar con el conjunto parisino. El Real Madrid es el equipo mejor colocado para hacerse con los servicios de la estrella francesa y Thierry Henry dio casi por hecho su llegada a la capital española en una entrevista para Le Parisien.

El exjugador y ahora seleccionador de Francia para los Juegos Olímpicos de París 2024 dio su opinión sobre el futuro de Mbappé. "Kylian puede ir donde quiera, tomará la decisión correcta. Ya sea en el Real Madrid o en cualquier otro sitio, Kylian será bueno vaya donde vaya. Estamos hablando de un monstruo. Alegrémonos de que sea francés. Kylian es la envidia del mundo", comentó

"Cada vez que estoy en el extranjero, la gente me dice: "¡Qué suerte tenéis los franceses de tener un jugador como él!" Aquí, aunque también hablamos de sus cualidades, siempre hay un comentario negativo porque levantó un dedo, hizo esto y no hizo lo otro... En el extranjero, tienen mucha envidia. En otros países, perdonamos a todos los grandes jugadores de la historia, ¡todo! Aquí, él levanta las manos y todos se preguntan por qué lo hace! Vaya donde vaya, alegrémonos, chovinistas... ¡Kylian, que tengas suerte!", añadió.

En el caso de que Mbappé acabe en las filas del conjunto blanco, esto imposibilitaría su presencia en los Juegos Olímpicos. "Aún no he hablado con Kylian de ello. Pero, ¿Qué quieres que le diga y qué quieres que le diga Kylian? ¿Se va a pelear con su club? Aquí estamos especulando sin saber si será su destino. Lo único que sabemos de Kylian es que se va. No importa a dónde vaya. Pero si se va al Real Madrid, ya sabemos que no dejarán marchar a sus jugadores", aseguró.