Hazard bromea sobre su retirada: "Es hora de disfrutar de la vida bebiendo cervezas"

A nadie se le escapa que Eden Hazardestá sopesando seriamente la retirada. El extremo belga quedó libre de su contrato con el Real Madrid en este mes de junio, tras cuatro temporadas en la que no consiguió encontrar su mejor versión en el Santiago Bernabéu. Durante este último verano han surgido varios rumores sobre su figura, hablando de la posibilidad de que vuelva a Bélgica o de que acabe en Canadá para disputar la Mayor League Soccer.

Sin embargo, una posibilidad que está encima de la mesa, y sobre la cual se ha llegado a especular mucho, es la de la retirada. Algo que parece cada vez más evidente, después de que haya terminado el mercado de verano y no haya firmado por ningún equipo.

OFFICIAL: The Belgian Red Devils will release the 2nd episode of their 'Believe: The Road To Euro 2024' documentary series on Thursday!

It features their greatest ever captain and player, Eden Hazard!



It features their greatest ever captain and player, Eden Hazard! ♥?????#Believe! pic.twitter.com/7C91GD6tvG