No hay perdón para Míchel y Vitor Roque

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con un partido al delantero brasileño del FC Barcelona Vitor Roque por su expulsión ante el Deportivo Alavés y con dos al técnico del Girona, Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel'.

El joven futbolista blaugrana fue expulsado por doble amarilla el pasado sábado en Mendizorrotza, pero su club recurrió ante el organismo la segunda que le mostró el colegiado Juan Martínez Munuera "por golpear con el pie en la pierna de un adversario de manera temeraria" en un balón dividido con Rafa Marín.

El FC Barcelona alegó "existencia de error material" y sostuvo ante Competición "la inexistencia de golpeo y la inexistencia de temeridad", pero el organismo federativo desestimó su recurso y mantuvo la amonestacióny el consiguiente partido de suspensión por lo que no estará ante el Granada.

El comité también desestimó el recurso del Girona por la expulsión de 'Míchel' ante la Real Sociedad y le suspendió con dos partidos, por lo que no podrá sentarse en el banquillo en el duelo clave de este sábado en el Santiago Bernabéu.

El conjunto catalán pidió que se le retirase la expulsión a su técnico, alegando que "en ningún caso" se dirigió al árbitro Jesús Gil Manzano ni hubo "reiteración" en sus protestas, algo que no encontró la aceptación de Competición.

El Girona tampoco podrá contar ante el Real Madrid, además de con el centrocampista venezolano Yangel Herrera, que deberá cumplir un partido por el ciclo de amonestaciones, con el defensa neerlandés Daley Blind, que vio su quinta amarilla al finalizar el choque contra la Real Sociedad.

El equipo 'gironí' indicó que el central se limitó a realizar "una aclaración sobre el tiempo añadido", pero el organismo le replicó que Blind hizo "de forma inequívoca observaciones durante un espacio de tiempo no breve" y al que no poder el club acreditar su contenido no puede "considerar desvirtuada la presunción de veracidad del acta".

Finalmente, Competición también desestimó las alegaciones del Atlético de Madrid para que se le retirase la amarilla vista en el derbi ante el Real Madrid a Saúl Ñíguez al considerar que no hizo la falta que le costó la amonestación y que el error de José María Sánchez Martínez vino porque estaba "a una distancia considerable". De este modo, el centrocampista rojiblanco deberá cumplir un partido de sanción ante el Sevilla por ser su quinta amarilla.