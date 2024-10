Hansi Flick, valiente: "Estamos preparados para ganar"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado en la previa de un partido especial para él como es el duelo en la 'Champions' contra el Bayern de Múnich que está "encantado" en Barcelona y pese al cariño que le tiene a su antiguo club cree que la "pasión" del aficionado 'culer' y el buen trato recibido desde su llegada a Barcelona le obligan a "darlo todo" en todos los partidos y competiciones.

"El Bayern es algo especial en mi vida, jugué allí y lo entrené, es un club excelente y tengo muchos conocidos allí y relación con jugadores y directivos. Tuve un tiempo buenísimo allí y un gran recuerdo pero el FC Barcelona es mi nuevo capítulo en mi vida y estoy encantado aquí. Noto la pasión de los aficionados y cómo nos apoyan, es muy bonito y te obliga a darlo todo por ellos, por los aficionados", se sinceró en rueda de prensa.

Flick aseguró que así es como va a continuar siendo, incluido el choque contra 'su' Bayern. "Queremos estar bien preparados, saber todo del Bayern como en cada partido y sí que al Bayern le puedo conocer un poco mejor, pero será un duelo complicado de 'Champions', creo que será un buen partido", auguró.

Y está centrado al cien por cien en intentar superar al Bayern de Vincent Kompany, que ha empezado muy bien el curso. "Pueden pasar muchas cosas, el partido puede evolucionar en un sentido no esperado. Hay que pensar en el Bayern, el Real Madrid ahora no interesa. Desde que empezamos, nos ha ayudado mucho ir paso a paso y no pensar más allá. El Bayern juega muy bien, confía mucho en su juego, es un equipo extraordinario y cualquiera quiere medirse a los mejores, por eso jugamos la 'Champions' y jugar contra el Bayern es algo extraordinario", manifestó.

EFE Ansu Fati, con Hansi Flick antes de salir al campo (EFE)

un pasado amargo

Flick, preguntado por el 2-8 que su Bayern le endosó al Barça de Quique Setién, no quiso entrar a valorarlo. "No vale el pasado, vale el aquí y el ahora. No podemos influir en el pasado pero sí en mañana. Queremos estar bien preparados, dar lo mejor de nosotros y ganar al Bayern, claro", apuntó.

"Todos los días siento la amabilidad con la que me trata la gente en Barcelona. No tiene nada que ver con el pasado y tampoco con las promesas de futuro. No podemos pensar en que el futuro será mejor, tenemos que trabajar en el presente y en que cada día sea mejor", concluyó el tema, sin entrar siquiera a nombrar nada de ese día que fue fatídico para el FC Barcelona.

"Hay que mantener la idea de cómo queremos jugar al fútbol, el equipo ha hecho cosas buenas, las tiene claras, e intentamos mejorar en cada partido. Será importante someter a presión al contrincante y también defender más arriba para reaccionar pronto. Y cometer los mínimos errores posibles", manifestó sobre el juego que espera de su equipo.

Y es que teme el juego y el poderío de un Bayern que conoce bien pese a que ya no lleve su sello. "El Bayern tiene un juego dominante siempre, este año también. Juegan con mucha presión al rival, con mucha valentía y posesión del balón. Imponen su estilo ante cualquier rival, es su 'ADN'", rememoró.

la importancia de la masia

Por otro lado, reconoció que la influencia de los jugadores formados en La Masia es muy buena para su equipo y para el vestuario. "Algunos de los jugadores tienen una unión y creo que La Masia influye mucho en cómo trabajan los jugadores y en el respeto que tienen, y con la entrega. Se preocupan los unos por los otros y es algo precioso", aseguró.

Cordon Press Gavi lleva sin jugar desde noviembre de 2023 cuando se lesionó con España.

"Si pienso en el partido contra el Sevilla, cuando Gavi saltó al campo y lo que se dijeron con Pedri, el ambiente con la afición, se me puso la piel de gallina. Es importante que trabajemos duro y logremos lo que buscamos. No sé si ganaremos todos los partidos pero los aficionados pueden confiar en que lo daremos todo para conseguir el éxito", prometió a la afición 'culer'.