Haaland: "El debut de Bellingham con el Real Madrid me hizo muy feliz"

Erling Haaland sigue siendo el delantero del momento. El noruego ha vuelto a empezar esta Premier League como un tiro, con 6 goles marcados en 4 partidos con el Manchester City. Siendo ya uno de los mayores cracks que hay en el mundo del fútbol, el ex del Dortmund apunta a ser uno de los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro, tras ganar ya el premio del mejor jugador del año para la UEFA.

Un Balón de Oro que concederá L'Equipe el próximo 30 de octubre, y fue en ese medio en el que habló sobre varios asuntos de la actualidad. Por ejemplo, sobre los primeros días de Jude Bellingham en el Real Madrid. "Vi el increíble debut de Jude en el Real Madrid y me hizo muy feliz. Me apasiona el fútbol y me gusta ver mucho fútbol por televisión", señaló el delantero del Manchester City.

También habló, obviamente, de su entrenador, de Pep Guardiola: "La relación es muy buena, pero es muy exigente, muy directo y muy honesto con su discurso. Pep te exige mucho. Tienes un examen cada semana porque el partido dice si te preparaste bien o no. No priorizamos partidos y eso es clave".

Le recordaron el enfado que tuvo cuando le cambiaron contra el Leipzig en Champions tras marcar 5 goles:"Hubo mucha frustración, claro. No sé si podría haber hecho el récord, pero tendré otra oportunidad. No fui a llamar enfadado a la puerta de Guardiola o algo así".

Por último, sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro, quiso ser claro y conciso. "Creo en mí mismo. De verdad. Puedo progresar mucho todavía, soy joven. Creo que tengo una oportunidad este año", concluyó".