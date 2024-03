Haaland critica el exceso de partidos que afecta al fútbol de élite: "Pero así es el negocio"

Erling Haaland no ha tenido reparos en exponer algunos de los problemas a los que se exponen futbolistas como él, que tienen que rendir al más alto nivel durante un montón de partidos a lo largo de una misma temporada, entre Liga, Copas, competición europea, amistosos, giras de pretemporada y compromisos con su Selección.

Por ese motivo, durante este jueves, a pregunta de un periodista noruego, Haaland habló de la situación.

"Hay jugadores que pueden aguantar una mayor carga de partidos que otros. Les hay que aguantan menos", expuso el delantero estrella del Manchester City. "Pero el problema no es el número de partidos, sino el rendimiento: la calidad baja. No se puede esperar que recorra, durante 70 partidos, más de un kilómetro al sprint. Al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguir con el guión del partido, de eso va este negocio".

