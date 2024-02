Guerra en el Sevilla entre Januzaj y Víctor Orta

Siguen los líos en el Sevilla después de que se cerrara un mercado de invierno sin grandes nombres en cuanto fichaje y en el que el club ha sido incapaz de sacar a dos jugadores como Rafa Mir y Adnan Januzaj con los que no contaba. Víctor Orta, director deportivo, dio una rueda de prensa este viernes en los que explicó los motivos de que ambos siguieran en la plantilla. Pero el belga no se ha tomado muy bien sus palabras y ha sacado un comunicado en el que le acusa de ser un mentiroso.

Palabras de Víctor Orta sobre Januzaj

La intrahistoria del frustrado fichaje de Rafa Mir por el Valencia El director deportivo del Sevilla ha explicado qué pasó para que el delantero siga en el Pizjuán: "He estado en 200 operaciones y el Valencia no ha querido a Rafa Mir". 02 feb 2024 - 16:28

Le dije personalmente tras un entrenamiento que habíamos aceptado dos ofertas y que para el club sería una buena opción que él aceptara esas ofertas. Una de ellas era de Turquía, por cierto. Él dijo que no estaba dispuesto a irse y que tenía contrato en vigor. Yo le dije que lo entendía, pero que un futbolista tiene que desarrollar su profesión jugando, teniendo minutos y siendo futbolista.

??? Duro toque de atención de Víctor Orta a Januzaj: "Le hemos trasladado ofertas de Turquía, Francia, Escocia... pero nos decía que para él no era un problema no tener minutos para desarrollarse como futbolista... A partir de ahí, debate zanjado". ?? ??♥? #SevillaFCpic.twitter.com/RUs2Dbed42 — Orgullo de Nervión (@Orgullo_Nervion) February 2, 2024

Me dijo que por los minutos no había problema y me zanjó el debate hasta hoy. Ayer le trasladamos a su entorno una oferta en el último minuto de Francia, que también fue aceptada por el Sevilla, y decidió que no quería. Antes de ayer una de Escocia y tampoco. Creo que también se ha entrevistado con varios equipos, autorizado por el Sevilla, y nosotros siempre le hemos dicho cuál era la idea del club. El opina lo contrario, así que poco más puedo decir.

Comunicado de Januzaj

Ante las últimas declaraciones del director deportivo del Sevilla FC, Víctor Orta, en las que me señala y acusa con una serie de comentarios absolutamente fuera de lugar, expongo que en ningún caso me he negado a salir del Sevilla FC, una circunstancia en la que ha afectado más su trabajo y proceder, sin opciones reales que satisficieran a todas las partes. Sí hubo algunas ofertas, pero las descarté porque no consideré que fueran los destinos adecuados por diversas razones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Víctor Orta no dice la verdad y sabe perfectamente cuál ha sido mi pensamiento en todo momento. Jamás, en once años de carrera profesional, he tenido un problema, situación que me obliga ahora a lamentar las palabras del Director Deportivo del Sevilla FC hacia mi persona. Durante todos estos años, y en distintos equipos, he demostrado mi capacidad, además de un respeto profundo por cada club.

Que Víctor Orta cargue contra mí, o contra cualquier futbolista de la actual plantilla, me parece inapropiado y tremendamente doloroso. Quiero demostrar que puedo revertir la situación. Esta temporada he jugado 300 minutos, y confío, con más oportunidades, poder ayudar al equipo y a mis compañeros.