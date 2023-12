Guardiola, bromeando: "Si gano el triplete otra vez, me retiro"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, bromeó sobre otro posible triplete (Liga, Copa y Liga de Campeones) esta temporada y dijo que, si lo consiguiera, se retiraría.



El técnico español, tras consumar su cuarto partido sin ganar en la Premier League, fue preguntado en televisión por el exjugador Gael Clichy sobre si le ha pedido esta temporada otro triplete a sus jugadores: "No, no, eso sería un error. ¿El triplete? Olvidaos de eso. Si ganamos el triplete de nuevo, me retiro", dijo Guardiola.



"Es algo extremadamente difícil. ¿Cuántos equipos increíbles ha habido en Inglaterra? Y solo el United de Ferguson y nosotros la temporada pasada lo conseguimos. Ya veremos, lo determinará nuestro nivel. La competición dicta cómo es tu nivel. El reto es muy grande. Septiembre, octubre o noviembre, ¿pensar en títulos? Olvídalo, sería un error", dijo Guardiola.



El City está a seis puntos del liderato esta temporada y está ya eliminado de la Copa de la Liga, donde les venció el Newcastle United. En Champions Legue sí están ya clasificados para octavos de final con pleno de victorias en los cinco encuentros que han jugado.