Giménez, en COPE: "Si lo mejor para Joao Félix es no volver, qué tenga mucha suerte en su carrera"

El central uruguayo del Atlético de Madrid ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE antes del partido de ida de cuartos de final de la Champions League que enfrenta este miércoles a su equipo con el Borussia Dortmund en el Metropolitano. Giménez, pieza fundamental para Simeone, ha analizado la actualidad rojiblanca.

¿El Atlético de Madrid se va a clasificar para la próxima Champions a través de LaLiga o a través de la propia Champions?

Lo que si tengo claro es que nos tenemos que clasificar como sea. El cómo solo el destino lo sabe. La realidad es participar en la próxima edición de la Champions que es lo más importante para el club y para nosotros.

¿Si el Atlético no se clasifica es algo más que una decepción?

Si es un fracaso. Para nosotros es un fracaso sobre todo por la calidad y clase de jugadores que tenemos y nuestro estatus. Aquí hay jugadores que son campeones del mundo, hay mucha experiencia, muchos jugadores de selecciones. Estamos preparados para clasificarnos para la próxima Champions y si no lo logramos es un fracaso del equipo. Lo veo así, personalmente. A lo mejor otro lo interpreta de otra manera, pero el objetivo del club cuando empieza la nueva temporada es clasificarse para la Champions si no lo logras es un fracaso.

¿Ganarla es un sueño o una obsesión del equipo?

Es un sueño, no una obsesión. Es el sueño de muchos atléticos o de todos y de los jugadores. Es un sueño muy grande, pero obsesión es demasiado.





¿Sueñas con volver a jugar una final contra el Real Madrid?

En mi sueño interno sueño con jugar la final de la Champions. Solo el destino lo sabrá, pero si hay que jugarla se jugará.

El mal año fuera de casa

Ojalá la victoria en Villarreal haya sido el cambio, el click, porque la gente necesita un click y confió en que pueda serlo. Con nuestra gente como locales hay que tratar de sacar el mejor resultado posible para ir a Dortmund y poder clasificarnos para la siguiente ronda.

Los problemas con las lesiones

No te voy a mentir cada lesión cuando sucede termina afectando. La continuidad es lo más importante para el jugador de fútbol y cuando la he conseguido tener me veo y se lo que soy. Al final hago todo para estar bien y dentro de la cancha no siento miedo. Allí no se lo que es el miedo. Me vas a ver caer mil veces más, puede ser, pero me vas a ver levantarme mil y una veces más.

Relación con Joao Félix

Fuera de la cancha no va a haber pique nunca con Joao. Lo apreciamos mucho y sabe que lo quiero mucho y si le va bien me alegro. Realmente le deseo lo mejor y si lo mejor para él es no venir al Atlético y no quedarse aquí ¡qué tenga mucha suerte en su carrera! El como compañero siempre tuvo respeto y eso es lo que queda.