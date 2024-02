Gil Marín: "La Superliga destruiría el sueño de miles de chicos y chicas"

Miguel Angel Gil Marín es nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. Sustituye a Karl-Heinz Rummenigge. Junto a Nasser Al-Khelaifi (PSG) representa a los clubes europeos. Este semana se encuentra en Estados Unidos expandiendo la marca Atlético de Madrid. En una conversación con EFE, defiende con determinación la hoja de ruta de UEFA, que según él, "busca el equilibrio entre países grandes, medianos y pequeños" y no apoya el proyecto de la Superliga porque "las Ligas cerradas harían que la pirámide en la que se cimenta el sueño de miles de chicos y chicas se destruyera".

CEO del Atlético de Madrid, Vicepresidente Primero de LaLiga, miembro del comité ejecutivo de la ECA, y ahora en la UEFA, Gil Marín apunta que los clubes votan a Javier Tebas en LaLiga "porque es eficaz" y subraya que "ojalá el nuevo presidente que resulte elegido en la RFEF sea capaz de traer unidad y concordia al fútbol español, si bien es cierto que en la actualidad el ambiente está más relajado con la Gestora de la Federación actual".

¿Cómo cree que va a resolverse el juicio de la Superliga?

Más allá de la resolución, creo necesario que entendamos lo que representa el fútbol para la sociedad europea. El fútbol no es un contrato legal, es un contrato social. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de estatutos, acuerdos y legislaciones, los que trabajamos en este sector debemos comprender que lo hacemos por y para el aficionado, y que en Europa el aficionado siente, como parte de su cultura, un modelo de deporte.

Así será la Superliga: 64 equipos y 3 divisiones con ascensos y descensos





En este modelo existe una pirámide donde la base es el fútbol amateur, practicado por cientos de miles de chicos y chicas que lo sienten como parte de su educación, y en el vértice está el fútbol profesional. Educarse en los valores del deporte te hace mejor persona. Aprender a competir, a compartir, a ganar y a perder, a levantarse tras caer, a esforzarse, a respetar, a aceptar reglas… todo, es parte de una educación y todos, todos sin excepción, sueñan al principio, con llegar a lo más alto.

¿Qué implicaría un fallo a favor de la Superliga para el fútbol europeo?

Hacer ligas cerradas, o garantizar la presencia en las máximas competiciones solo a unos pocos, haría que la pirámide en la que se cimenta el sueño de miles de chicos y chicas se destruyera. Sólo tendrían acceso a la élite aquellos chicos que estuvieran vinculados a los clubes privilegiados, se rompería la tradición de premiar el mérito deportivo. Es necesario proteger el equilibrio y la evolución en la pirámide del fútbol amateur y el profesional, es parte de nuestra cultura y tradición.

Al contrario de lo que propugna la Superliga, UEFA busca el equilibrio entre países grandes, pequeños y medianos; entre clubes, grandes, pequeños y medianos. Hoy somos 55 países, y de ellos, cada año compiten en competiciones europeas más de 35. UEFA creó las tres competiciones actuales, Champions League, Europa League y Conference League, para dar cabida a más clubes y proteger el mérito deportivo. Los campeones de cada competición ascienden a la superior en cada temporada, y el acceso a cada competición europea se logra a través de la clasificación en las ligas domésticas, con lo cual las protege.

Bernd Reichart CEO de A22 Sports Management; Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona.EFE





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para cambiar esa imagen de organismo que decide de forma unilateral, la UEFA ha creado una sociedad, una 'joint venture', con los clubes, a través de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), para la comercialización de los derechos de televisión y de patrocinio, donde las decisiones, la gestión y la distribución del dinero se consensúan. Para el próximo ciclo 2024-2027 esta sociedad conjunta ha conseguido incrementar los ingresos por esos conceptos desde los 3.500 millones de euros actuales a una cifra cercana a los 5.000 millones de euros.

Esto supone más ingresos para los 108 clubes participantes, más dinero para los que disputen las rondas previas, más dinero para los que no participen (unos 350 millones), para la Youth League, para el fútbol femenino, que va a cambiar también de formato… Todo ello, con independencia de otras aportaciones, como el 100% del beneficio de la Eurocopa a las federaciones.

En los últimos años han financiado con más de 3.000 millones de euros la construcción de instalaciones deportivas en diferentes países. Asimismo, más de 500 millones han sido aportados por la Fundación UEFA a diferentes programas relacionados con la inclusión y la protección de los niños y niñas.

¿Qué responsabilidad supone representar a los clubes en el Comité Ejecutivo de UEFA?

Para mí es una gran responsabilidad, pero a la vez un enorme orgullo representar a los clubes europeos y trabajar de la mano de UEFA por el bien de nuestro deporte. Lo hago como miembro de ECA, que es la patronal de los clubes a nivel europeo, como lo es LaLiga a nivel nacional. Es una asociación que empezó representando tan solo a los 14 clubes más importantes de Europa, el llamado G-14, y que a día de hoy representa a casi 500 clubes de las 55 asociaciones que existen en Europa.

Gianni Infantino y Aleksander Ceferín en el Congreso de la UEFA en París. EFE.





Tiene una estructura organizativa que ha permitido alcanzar hitos tan importantes como la firma de asociaciones con UEFA y FIFA para la toma de decisiones relevantes conjuntas sobre el futuro del fútbol y nuestros clubes: calendario internacional, control económico, formatos de competiciones europeas, reglamento de agentes aún pendiente de consensuar, compensaciones por la puesta a disposición de jugadores con sus elecciones nacionales, seguros en caso de lesiones de jugadores…

La labor de su presidente, Nasser Al- Kheilaifi, ha sido esencial para ser la única asociación de clubes europeos reconocida y aceptada por UEFA y FIFA, así como para la firma de los acuerdos de asociación con estos organismos, logrando formar parte de la toma decisiones sobre el futuro del sector. Nasser genera concordia en momentos difíciles para el fútbol.

¿Qué perfil cree que debe tener el nuevo presidente de la Federación?

Ojalá el nuevo presidente que resulte elegido sea capaz de traer unidad y concordia al fútbol español, si bien es cierto que en la actualidad el ambiente está más relajado con la Gestora de la Federación actual. Creo sinceramente que la Federación y LaLiga se necesitan y que son complementarias, no creo que deban competir entre ellas. La clave, más allá del talante de las personas, es respetar las competencias de una y otra. LaLiga nace como Liga de Fútbol Profesional, y con su denominación deberían estar claras sus competencias. LaLiga debe gestionar todo lo relacionado con los 42 clubes profesionales que la componemos.





Por su parte, la Federación debe gestionar sus competiciones, Copa y Supercopa, así como las del resto de la pirámide del fútbol amateur, a través de las Federaciones Territoriales. Y, por supuesto, las selecciones nacionales, masculinas y femeninas en todas sus categorías. Y tutelar los comités disciplinarios.

¿Qué estructura debería tener el arbitraje?

Creo que lo óptimo sería una estructura diferente a la actual, donde Federación, LaLiga y jugadores sean parte de una entidad donde los árbitros tengan más independencia de la actual y más capacidad para decidir sobre ascensos, descensos, internacionalidades y quién debe representarles.

¿Cómo valora la labor que realiza Javier Tebas al frente de LaLiga?

Yo escucho de todo sobre nuestro presidente, Javier Tebas, y tengo una cosa clara: sin él,nuestros clubes y nuestro fútbol profesional no estarían donde están. Los clubes no votamos a Javier porque sea más o menos simpático, le votamos porque es eficaz. El control económico, la venta centralizada de derechos de televisión, la persecución de los amaños, la inversión en estadios para mejorar la experiencia y seguridad de los aficionados, la expansión de la marca ‘club de LaLiga’… Todo en su conjunto ha conseguido que los clubes sean solventes, que reduzcan a cero las deudas con la Administración, que los estadios sean seguros y que seamos competitivos en Europa más allá de los dos o tres clubes grandes que históricamente lo hicieron. Solo un dato que acredita que existe una estrategia y que ésta no es equivocada: España, siendo el cuarto país en población de la Unión Europea, es el primero en ingresos audiovisuales. El reglamento audiovisual, la apertura de oficinas de LaLiga en diferentes países del mundo, las activaciones de numerosos partidos relevantes en diferentes países, poner a competir a distintos operadores en mismos mercados… Todo, en su conjunto, ha conllevado ese difícil hito de ser la liga con más ingresos audiovisuales de la Unión Europea.

Javier Tebas en rueda de prensa tras la sentencia del TJUE.EFE





¿Le ha sorprendido la decisión del Ceferin de no optar a la reelección en 2027?

No. Me consta que es una decisión meditada y basada en buscar un equilibrio entre su libertad personal y la ‘esclavitud’ que conlleva presidir un organismo como UEFA. llena de viajes, compromisos, servidumbres y sin apenas vida personal. Creo que está haciendo un gran trabajo al frente del fútbol europeo y aún tiene casi 4 años por delante para seguir haciéndolo.