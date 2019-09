Garbajosa, en Tiempo de Juego: "Scariolo es el mejor entrenador que puede tener esta selección"

"Intentaré encontrar la palabra para describir lo que me hacen sentir. Gracias se me queda muy corto". El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, afirmó, en Tiempo de Juego, que para que ganar un Mundial se tienen que dar muchos factores, "pero sabíamos que lo podían lograr".



El punto de inflexión para alcanzar la gloria fue "el partido contra Italia". "Llegábamos con muchas dudas ante un rival con mucho talento", comentó el exjugador español, en Tiempo de Juego. Para Garbajosa el segundo Mundial de la historia del baloncesto español no es una sorpresa. "Cuando empiezas un campeonato nadie te asegura la victoria. Este equipo siempre compite. Ganar un Mundial es una barbaridad".



Sobre si un título se disfruta más en la pista o en el palco, dijo: "En el palco estábamos muy tensos y con el respeto que hay que mantener. En el palco se queda todo dentro y es un horror. Se disfruta más en la pista".













�� @jgarbajosa15, presidente de @BaloncestoESP, en directo en el tramo final de @tjcope



➡ "El día clave fue el partido contra Italia, después de una primera fase con muchas dudas"



➡ "Mi confianza en Scariolo es máxima sabe sacar lo mejor de cada uno de los jugadores" pic.twitter.com/BrHnMNo6QR — Tiempo de Juego (@tjcope) September 15, 2019

"Scariolo es el mejor entrenador que puede tener esta selección. Es capaz de sacar el máximo de los jugadores. Lo viene demostrando desde hace tiempo. Un campeonato no puede condicionar toda la trayectoria de Sergio con la selección", comentó Garbajosa sobre el seleccionador nacional.



Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, tuvo un recuerdo con los jugadores que lograron el billete al Mundial de China durante las ventanas FIBA. "Se merecen parte de la gloria. He hablado con ellos y se sentían parte de este éxito. Cuando acabe esta locura tendrán su réplica de la medalla".