Gana los 200 metros y se pega una rajada cuando le preguntan si puede ser el nuevo rey del atletismo

El bostwano Letsile Tebogo se proclamó campeón olímpico de 200 metros en el Estadio de Francia, en París, al ganar la final con 19.46, dieciséis centésimas menos que lo que registró el estadounidense Noah Lyles, que fue tercero y no podrá emular con un triplete de oros al jamaicano Usain Bolt.

Cuatro días después de su ajustada victoria en los 100 metros lisos, el estadounidense Noah Lyles afrontó una nueva final con el objetivo de sumar su segundo oro y, con el relevo 4x100 en el horizonte, tratar de emular el triplete de Usain Bolt en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

El bostwano, que mantuvo un ritmo constante durante toda la carrera sin desfallecer, pese a llevar a su derecha a Lyles acechándole, logró la victoria con un tiempo de 19.46, récord africano, aunque a quince centésimas de su mejor marca personal (19.31). Tebogo, además, también hizo historia al ser el primer atleta de Bostwana en ganar un oro olímpico.

Lyles, que aspiraba al podio y salió a la pista revolucionado, pegando saltos cuando sonó su nombre en la megafonía, tampoco fue segundo. Se tuvo que conformar con el tercer puesto (19.70) debido a que su compatriota, Kenneth Bednarek, le adelantó por solo dos centésimas (19.72). Luego, tras la prueba, se supo que el estadounidense había contraído el coronavirus.

Letsile Tebogo was asked after winning the men's 200m final if he aspires to world records and being the face of track and field.



Here was his answer:



"I can't be the face of athletics because I'm not an arrogant or a loud person like Noah (Lyles)."#Paris2024pic.twitter.com/HzafPb1kaM