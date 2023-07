La decisión de Guardiola que hizo llorar a Gabriel Jesus: "Fue cruel"

Gabriel Jesus ha sido uno de los grandes nombres del Arsenal esta temporada, o así fue antes de una lesión, durante el Mundial de Qatar, que provocó que no volviese a jugar hasta finales de esta pasada temporada. El brasileño ha vivido una primer año como gunner en el que casi se proclamó campeón de la Premier.

Pero el que se llevó el gato al agua fue el Manchester City, su ex equipo. Una etapa de la que habló en el podcast de ESPN 'Denilson Show', revelando una anécdota frustrante que vivió en su última temporada con Pep Guardiola.

"Había un partido de Champions, ante el PSG en casa. Ese día, Guardiola puso a Zinchenko de falso 9. Me quedé helado. El día anterior ni usó a Zinchenko en el entrenamiento, Pep me puso de delantero... hasta el propio Zinchenko me dijo que se sentía mal por mí", relata Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus explained how Pep Guardiola made him want to leave Manchester City ??? pic.twitter.com/Hyc1EhvjBC — ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2023

Pero la cosa no acabó ahí. "Dos horas antes del partido, había una charla de equipo. Luego comer y hacia el partido. Me dijo la alineación y ni comí. Me fui a mi habitación a llorar. Llamé a mi madre y le dije que quería irme, que había puesto a un lateral izquierdo por mí. Me volví loco", añade el brasileño.

"Después, entré al campo. Gol y asistencia. Pero a Guardiola le dio igual: fui suplente ante el Leipzig cuando pensaba que iba a jugar. Guardiola tiene que hacer muchas cosas, pero tiene que pensar que los jugadores evolucionan y que necesitan sentirse apreciados", concluye Gabriel Jesus, señalando que entiende al técnico, pero que necesitaba más comprensión. Una anécdota desagradable para el brasileño.