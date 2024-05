El frustrado intento de Bellingham de engañar a Harry Kane

Uno de los mayores peligros del Bayern de Múnich esta campaña es la pegada de Harry Kane en el ataque. Una temporada dificil para los bávaros en el campeonato doméstico, en la que el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ha levantado ya la Bundesliga, pero el inglés es la mayor alegría de la afición del conjunto dirigido por Tomas Tuchel.

La principal amenaza que tenía que defender el Real Madrid en el Allianz Arena era Harry Kane. El delantero inglés hizo el segundo tanto del Bayern de Munich de penalti en el minuto 57 del encuentro. Bellingham se acercó al delantero antes de llevase a cabo el lanzamiento para intentar distraerlo y que lo fallase, aunque no tuvo resultado.

Harry Kane desveló en zona mixta lo que le dijo su compatriota ante de su tiro. "Realmente no lo sabía en ese momento. No sé, lo que me dijo. Luego hablé con él y me dijo que él sabía que iba a tirar a la izquierda y que iba a avisar al portero (Lunin). Pero... sí. El penalti fue bueno", confesó.

"Vi un poco que el portero se lanzaba un poco pronto y yo pude marcarlo. Pero, sobre el terreno de juego, no sé lo que dijo. Sabía que él (Bellingham) estaba ahí, pero no escuché su voz", añadió el delantero del Bayern de Múnich.