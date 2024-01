Florentino Pérez y Joan Laporta coincidirán en un acto previo a la final de la Supercopa

Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se verán las caras este domingo en la final de la Supercopa de España que se disputará a las 20:00h, y que por supuesto se podrá seguir en directo en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.

Este será el segundo Clásico de la temporada, después del choque de LaLiga que se jugó el pasado 28 de octubre en Montjuic y que se llevó el equipo blanco por 1-2.

Clásicos que en los últimos tiempos vienen marcados por el caso Negreira que ha enturbiado la relación entre ambas directivas, no en vano, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no acudió al Clásico de la Ciudad Condal del pasado mes de octubre. Para ser exactos, Florentino no ha ido a los 3 últimos Clásicos que se han celebrado en Barcelona - 2 de LaLiga y 1 de Copa del Rey - y esta será la primera vez desde que estalló el citado caso. La última comida de directivas fue en octubre de 2022 en Madrid para un Clásico de Liga que ganaron los locales por 3-1.

Sin embargo, tal y como han podido saber nuestros compañeros Helena Condis y Miguel Ángel Díaz, tanto Florentino como el presidente blaugrana Joan Laporta coincidirán este sábado en un acto organizado por la Embajada de España en Riad y que tendrá lugar sobre las 17:00h (hora peninsular).

Antes de este encuentro entre ambos dirigentes, Laporta acudirá a un acto del Rally Dakar que se está celebrando estos días también en Arabia Saudí.

Cabe recordar que Florentino Pérez y Laporta también se vieron el año pasado en esta cita de la Supercopa que se llevó el Fútbol Club Barcelona y por tanto, los de Xavi Hernández defienden título este domingo.

Ambas directivas, a pesar de esas últimas noticias del caso Negreira y el término utilizado por Joan Laporta del 'madridismo sociológico', tienen buena relación y ambos conjuntos siguen en la pelea por la creación de la Superliga. Un ejemplo de esa buena relación es el abrazo que se dieron el presidente Laporta con el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tuvo lugar en la sede de LaLiga unos días antes de la disputa del Clásico de octubre.