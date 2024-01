La final de la Champions no se jugará en Arabia Saudí... por el momento

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, subrayó este miércoles que la final de la Liga de Campeones no se disputará en Arabia Saudí "durante" su "mandato", aunque recordó que no estará en el organismo "para siempre". "No durante mi mandato, pero no estaré aquí para siempre", dijo Ceferin en el congreso de negocios deportivos SpoBis en Hamburgo (Alemania) sobre la posibilidad de que la Champions League se dispute en Arabia Saudí.

El dirigente esloveno se mostró contrario a otras federaciones, como la española e italiana, que actualmente organizan sus respectivas Supercopas en el país asiático. Y es que Arabia, que organizará previsiblemente el Mundial de 2034 de fútbol masculino al ser la única candidatura y es sede de otros deportes como la F1, quiere convertirse en un referente futbolístico, después de un mercado estival lleno de fichajes de relumbrón, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar Júnior.

Sin embargo, Ceferin defendió que Arabia Saudí no es un peligro para el fútbol europeo, criticando la estrategia de crecimiento a base de "jugadores que ya no pueden jugar en Europa" a los que pagan "de más". "Los aficionados europeos siguen a su equipo y a su selección. Y siguen las competiciones. No siguen a los jugadores", explicó.