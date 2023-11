Figo se engancha con Rufián tras la investidura: "Tienes 4 años para chupar del bote..."

Luis Figo lleva tiempo mostrándose muy activo en sus redes sociales en cuestiones políticas. El futbolista portugués reside desde hace años en Madrid y no duda en dejar constancia de su opinión en los temas calientes. Así pues, no se ha callado en relación a la investidura de Pedro Sánchez, lo que le ha costado un enganchón en Twitter con el diputado Gabriel Rufián de ERC.

Durante la segunda sesión de investidura, Rufián, aprovechando su intervención, mandó una advertencia al presidente del Gobierno al que avisó de que "no se la juegue". "¿Ve aquí alguna alternativa a nosotros? ¿Ve aquí a Albert Rivera? ¿Ve aquí a Inés Arrimadas? ¿Los ve? No, ¿verdad? No se la juegue. No se la juegue. Créame", afirmó el de ERC.

Que chulito el pseudo catalán ?? https://t.co/no9g6S06qA — Luís Figo (@LuisFigo) November 16, 2023

Figo no desaprovechó la oportunidad para sacudir a Rufián escribiendo "qué chulito el pseudo catalán", comentando un vídeo sobre las palabras de este. El diputado catalán le devolvió el golpe con un link a un enlace a la sección de deudas con Hacienda en el que aparece el exfutbolista consiguiendo con su respuesta miles de 'likes'.

Caro pseudo catalán no te pongas nervioso, tienes 4 años más para chupar del bote??y eso que ibas a estar solo 18 meses ??

Agencia tributaria? Tienes q ser mas creativo querido!!!

A lo mejor no hay que pagar a partir de ahora ya que entro tb en la amnistía catalana ?? https://t.co/CeINlz4ogA — Luís Figo (@LuisFigo) November 16, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Caro pseudo catalán no te pongas nervioso, tienes 4 años más para chupar del bote, y eso que ibas a estar solo 18 meses. ¿Agencia Tributaria? Tienes que ser más creativo querido. A lo mejor no hay que pagar a partir de ahora ya que entro también en la amnistía catalana...", ha sentenciado Figo.