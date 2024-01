Fiebre por los NFT exclusivos de Luis Rubiales

Los token no fungible (NFT) del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales lanzados este miércoles por la empresa coreana The Moon Labs dentro de su campaña digital para destacar las "aportaciones al fútbol español y global" del exfutbolista se han agotado en "pocos minutos".

"Muchas gracias a todos", apuntó Luis Rubiales en su red social 'X' (antigua Twitter) sobre una imagen en la que se informaba sobre la venta de la totalidad de los NFT de Luis Rubiales. Los token se agotaron en una franja de 3 horas, aunque realmente los aficionados expresaron un apoyo unánime y muy rápido a Rubiales, pues fueron adquiridos "en unos minutos", indicaron fuentes de la empresa asiática, porque la plataforma registró un problema durante algo más de dos horas.

El ex presidente de la RFEF reconoció este martes que este apoyo en el actual momento "no es una decisión fácil para una empresa digital activa a nivel mundial", y por este motivo se mostró "realmente agradecido por su valentía". "Espero que quienes me apoyan disfruten de esta campaña digital que The Moon Labs ha preparado para mí y para todos los que creen en la igualdad real", subrayó.

Por parte de la compañía asiática, Bella Kang, gerente a cargo de su división global, remarcó que han creado "una campaña digital para personas que apoyan al presidente Luis Rubiales, en España o en todo el mundo". "Sí, estamos de acuerdo en que el señor Luis Rubiales cometió un pequeño error en el Mundial Femenino, pero el problema era que se trataba de un gran acontecimiento y él era el presidente de la RFEF", añadió.

