Ferrari se gusta en Albert Park; buena jornada para Alonso

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) superó este viernes al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al español Carlos Sainz (Ferrari) en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, tercera prueba del Mundial sobre el trazado de Albert Park, con los Aston Martin del canadiense Lance Stroll y el asturiano Fernando Alonso completando el 'top 5'.

Tras una primera sesión --de madrugada en España-- liderada por el británico Lando Norris (McLaren) y con el fuerte accidente del tailandés Alex Albon (Williams), que hará que el estadounidense Logan Sargeant no compita más en el fin de semana por no tener un tercer chasis, Leclerc fue el más rápido de la segunda manga con un tiempo de 1:17.277. El monegasco fue tres décimas mejor que un Verstappen con problemas en el suelo y el chasis (1:17.658), con Sainz (1:17.707), a cuatro décimas.

Logan Sargeant no disputará el GP de Australia. Su compañero Albon destrozó el Williams y como no pueden repararlo, le han dado el suyo para que sea el tailandés el que corra.

FP2 Classification (60/60 mins)



