FerrarI presenta el SF-24, el último monoplaza de Sainz con la escudería italiana

La escudería italiana Ferrari, la más laureada de la historia de la Fórmula 1, presentó este martes su nuevo monoplaza 'SF-24' para el próximo Mundial, el último que pilotará el español Carlos Sainz, pues dejará su asiento en 2025 al inglés y siete veces campeón 'Sir' Lewis Hamilton.

El monegasco Charles Leclerc, que renovó el pasado mes de enero por varias temporadas, y el español Carlos Sainz ya tienen nuevo coche con el que intentar romper la hegemonía de los Red Bull: el 'SF-24', el septuagésimo monoplaza Ferrari construido para el campeonato mundial de Fórmula 1, que fue presentado a todos los aficionados al motor de manera virtual.

El coche mantiene el clásico e histórico color rojo que representa esta histórica escudería, aunque incluye detalles en blanco y amarillo que, además de tener una función estética, quieren representar un vínculo con la ciudad de Módena (Emilia Romaña, norte), lugar de nacimiento de Enzo Ferrari. El negro, en cambio, pierde protagonismo, pues solo está ya en la parte inferior del coche y en el halo protector.

Carlos Sainz valoró el coche antes de comenzar la que será su última temporada con el mono rojo: "Cuando vi el 'SF-24' por primera vez quise subirme a él y arrancar el motor... No veo la hora de pilotarlo en pista para comprobar, tal y como muestra el simulador que es el paso adelante que todos deseamos", dijo en declaraciones facilitadas por Ferrari.

"El objetivo es tener un coche más manejable y por tanto con un ritmo de carrera constante, que son los requisitos básicos para poder luchar por la victoria", puntualizó.

"Los pilotos hicimos todo lo posible para dar la información precisa a los técnicos y estoy seguro de que los ingenieros que trabajan en Maranello habrán cumplido con nuestras necesidades", añadió el madrileño.

