Fernando Alonso saldrá cuarto en Yeda, donde la pole es para Verstappen

Fernando Alonso logró un meritorio cuarto puesto en la parrilla de salida del Gran Premio de Arabia Saudí, que se celebra este sábado a las seis de la tarde.

Alonso, que mostró su sensacional puesta a punto durante los entrenamientos libres, logró clasificarse para la Q3 sin ningún problema y se la jugó a una vuelta. Sin embargo, fue incapaz de registrar un tiempo mejor que el conseguido por los dos Red Bull y por el Ferrari de Charles Leclerc, que saldrá segundo.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Verstappen turned on the afterburners in Q3 ??#F1#SaudiArabianGPpic.twitter.com/MJlFHG5U7E