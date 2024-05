La Federación Italiana levanta el veto a la Superliga temporalmente

La Federación Italia de Fútbol ha publicado este viernes un comunicado en el que elimina el veto a la Superliga temporalmente y hasta que concluyan las investigaciones. Y lo hace eliminando las medidas contra la competición que promovió en mayo de 2021 y en las que amenazaba a todos los equipos de ser expulsados de la Serie A, por lo que los equipos italianos no tendrían problemas para participar en una competición privada como la Superliga.

??? Entrevista a Bernd Reichart, CEO de la Superliga, en @partidazocope



? "Alguno de los que te ha dicho NO a la Superliga, ¿te ha llamado?"



?? "Alguno me ha llamado y ha dicho: Decimos NO, PERO..." https://t.co/8BcirWpaSc