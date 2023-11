Esther González conquista la NWSL y amarga la retirada entre lágrimas de Megan Rapinoe

El Gotham FC ha conquistado su primer título de la National Women's Soccer League (NWSL), la máxima división femenina del fútbol en Estados Unidos, después de superar al OL Reign (1-2) con un gol crucial de la española Esther González, todo en la amarga despedida de Megan Rapinoe, que se retiró del fútbol lesionada.

Your #GothamFC take the 2023 #NWSLChampionship!!! ?? pic.twitter.com/gxiUdvIc8G