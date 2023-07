La histórica actuación de Sabrina Ionescu en el concurso de triples de la WNBA, con récord: 25 de 27 triples

Sabrina Ionescu, una de estrellas de las New York Liberty, hizo historia en el All-Star de Las Vegas (EE.UU.) al batir el récord en un concurso de triples de la WNBA y de la NBA.

Ionescu, que se proclamó campeona de este concurso de la WNBA con holgura, consiguió 37 de 40 puntos posibles con un descomunal 25 de 27 en triples.

Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) just set the all-time record for NBA or WNBA with a score of 37 PTS in the FINAL ROUND of the #Starry3PT Contest to be crowned the NEW 3-PT CHAMPION ?? | @starrylemonlimepic.twitter.com/YcGy3fDfBq