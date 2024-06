Esteban Ocon abandonará Alpine al final de año

El piloto francés Esteban Ocon dejará de ser piloto del equipo BWT Alpine F1 Team tras la finalización del presente Mundial de Fórmula 1, fecha en la que concluye el contrato del francés con la escudería, tal y como ha confirmado este lunes el equipo francés.

BWT Alpine F1 Team and Esteban Ocon agree to part ways at the end of the 2024 season.



