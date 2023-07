La espectacular presentación que el Inter Miami prepara a Messi, con Bad Bunny, Shakira y Maluma

Leo Messi va a llegar a la MLS en los próximos días, sus primeros como nuevo jugador del Inter Miami. Un fichaje histórico para la Liga estadounidense al tratarse, posiblemente, del mayor fichaje en la historia de la Mayor League Soccer. Y tendrá un recibimiento a la altura.

Messi será presentado este mismo domingo, el 16 de julio, en un evento que ya ha anunciado el propio club con entradas gratis para los socios. Será a las 18.00 horas en el huso horario local, lo que será en la madrugada del domingo al lunes en España.

?? It’s Going To Be A Party!



Hearing Bad Bunny, Shakira, & Maluma are some of the artists Inter Miami is trying to line up for Lionel Messi’s official presentation on Sunday.



Inter Miami had previously announced there would be “exciting entertainment.”#InterMiamiCF#Messi??pic.twitter.com/MRe94TLwqN