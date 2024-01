La española Cristina Gutiérrez hace historia ganando el Dakar en Challenger

La española Cristina Gutiérrez alzó su primer título de la categoría Challenger -prototipos- en el Dakar, después de que una avería del estadounidense Mitchell Guthrie (Taurus), líder al inicio de la general hasta este viernes, permitiera a la española arrebatarle la primera plaza de la clasificación.

La piloto burgalesa salía segunda a la última etapa del Dakar 2024 con unos 25 minutos de desventaja respecto a Guthrie, quien era líder virtual de la carrera. Sin embargo, una avería en el turbo que le llevó a estar parado durante más de 23 minutos primero y otra parada después por otro problema mecánico acabaron dando la victoria a Gutiérrez.

