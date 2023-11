Escándalo en el Mundial de Talla Baja: Argentina, campeona tras retirarse Paraguay

Gran escándalo en el Mundial de Talla Baja. Argentina se ha coronado campeón tras ganar por 3-1 a Paraguay en un partido que terminó antes de lo posible y con la selección guaraní hablando de "robo mundial". Y es que lo que debía ser una fiesta se transformó en un ambiente muy hóstil en el que se llegó al bochorno tras unos altercados provocados por seguidores presentes en la grada.

El partido se suspendió a cuatro minutos del descanso, cuando los paraguayos se retiraron a los vestuarios y no volvieron a salir pese a los intentos por convencerles. Horas después los jueces dieron como campeón a la albiceleste pese a que el partido nunca se terminó.

?? La palabra del capitán argentino, Facundo Rojas, con la resolución confirmada por la organización del Mundial de Talla Baja.#FUTBOLenDEPORTVpic.twitter.com/y2BiF4960i — DEPORTV (@canaldeportv) November 11, 2023

Todo se empezó a calentar después del tercer tanto argentino. Los paraguayos protestaron, especialmente desde el banquillo un error arbitral, y el colegiado acabó expulsando a uno de los entrenadores guaranís que acabó en la grada. En ese momento los hinchas de la albiceleste empezaron a cantar "el que no salte es guaraní" y Paraguay se metió en los vestuarios.

"No sabemos por qué el rival dejó de jugar. Creo que por culpa del arbitraje, según dijeron ellos", aseguró el jugador Catriel Brassesco en DeportTV. Paraguay solo saltó a la cancha para despedirse de sus aficionados pese a que, según apuntan desde Argentina, se les llegó a ofrecer arrancar de nuevo el partido con empate a cero y con otros árbitros distintos. Algo que rechazaron.

"Intentamos todo por todos los medios. Se ofrecieron a cambiar el arbitraje para que estuvieran cómodos. Le ofrecimos empezar de nuevo el partido como si estuviera cero a cero. No le podemos decir tomen la copa porque no sería justo. Tengo una vergüenza enorme, pido perdón a la audiencia", apuntó ante las cámaras Silvia Rojas, coordinadora del Mundial.

??Silvia Rojas, coordinadora del Mundial de Talla Baja, dijo que aún no hay resolución de la final (sería en las próximas horas) y que el título queda en suspenso.#FUTBOLenDEPORTVpic.twitter.com/w6Q4yUZ0RX — DEPORTV (@canaldeportv) November 11, 2023

"Como consecuencia de los incidentes ocurridos durante el primer tiempo del partido, la selección paraguaya ha decidido retirarse de la cancha y no continuar el juego. Sus fundamentos están basados en el descontento por el arbitraje del encuentro. Los vídeos y repeticiones están a disposición y la organización de esta copa hará lo necesario para que se esclarezca esta triste situación para toda la familia de la talla baja. Nuestro juego está basado en los valores, intentamos aplicarlos en todos los aspectos y pedimos que en este duro momento puedan acordarnos empatía y acompañamiento", se indicó en un comunicado.

Eduardo Martínez, portero de Paraguay, declaró: "Con el equipo decidimos no jugar. Es muy obvio el robo que nos hacen. A mi compañero le dio en la cara y nos cobraron mano. No puede ser. Ganamos con huevo y con ganas, no robando".