Pronósticos para España en este Mundial de Baloncesto

Este viernes comenzó el Mundial de Baloncesto 2023 que se disputa en Japón, Filipinas e Indonesia. A la cita llegan como grandes favoritas las selecciones de Estados Unidos, Francia, Australia o España.

Recordemos que España es la actual Campeona del Mundo, título que conquistó en tierras chinas en 2019. En aquel torneo los de Scariolo vencieron en la final a Argentina, Ricky Rubio acabó como MVP del torneo y en el quinteto inicial se metieron Marc Gasol y el propio Rubio.

El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, reveló el domingo anterior la lista de convocados que acudirían a representar al combinado español en esta nueva cita mundialista. Por desgracia, el italiano no podrá contar con jugadores determinantes en el pasado campeonato como los dos catalanes.

Aunque Rubio estaba incluido en la prelista la sorpresa saltaba cuando anunciaba que dejaba temporalmente el baloncesto por motivos de salud mental. La FEB manifestó "su respeto, admiración y cariño hacia Ricky Rubio" y aseguró que "La Familia estará al lado del jugador en todo momento".

El que tampoco estará es Lorenzo Brown, el estadounidense nacionalizado disputó la Eurocopa de 2022 con España en la que se proclamó campeón y acabó siendo una pieza importante para Sergio.El base no podrá acudir al Mundial debido a problemas físicos: "Me he reunido con tres especialistas distintos que me han dicho que el reposo y el tratamiento continuados son la única manera de que vuelva a estar al 100 % para esta próxima temporada".

Este sábado España debutaba en el Mundial ante Costa de Marfil y el equipo de Tiempo de Juego que cubrirá la andadura española en el torneo ha hecho un pronóstico del papel que tendrá la Selección en este campeonato y hasta dónde creen que puede llegar.

¿Hasta dónde llegará España en el Mundial?

Xuáncar González, director de Deportes COPE, lanzaba la pregunta al resto de colaboradores: "¿Hasta dónde llega España?". Tomás Guasch recogía el guante y aseguraba que llegarían "a la final por lo menos jugamos muy bien a esto. No es el talentazo que veremos de otros años pero nos veo para mucho tiempo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pilar Casado, por su parte, no dijo de qué color pero se aventuró a decir que España lograría "una medalla". Y añadía: "Es uno de los seis países que ha ganado título y uno de los dos únicos que tiene dos medallas o más".

Paniagua se atrevió a decir que "a semis jugando por el bronce y, probablemente, medalla de bronce". Parra aseguraba que como mínimo "a semifinales".

Por útlimo, Xuáncar añadía que "con Lorenzo Brown y con Ricky éramos favoritos a ganar el Mundial, con uno de los dos jugar la final y sin los dos vamos a luchar y a lo mejor nos metemos".