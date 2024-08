El equipo español de natación artística mantiene sus opciones de medalla tras la rutina libre

El equipo español de natación artística finalizó en cuarta posición la rutina libre por Equipos en la competición de Paris 2024, por detrás de China, Estados Unidos y México pero por delante de Japón, que a falta de las revisiones y posibles reclamaciones también cometió, como España, un 'basemark' y, ahora, las españolas están en tercera posición provisional en la tabla combinada, a falta de una rutina acrobática que decidirá las medallas.

La rutina libre de 'Aladdin' no obró la magia. No pudo frotar la lámpara el equipo español, que presentó una rutina preciosa que fue muy bien valorada en Elementos (233.5644) aunque no tanto en Impresión artística (112.9000), para una puntuación final de 346.4644 en la que pagaron caro un 'basemark' no realizado correctamente, que bajó el Grado de dificultad de 71.255 a 67.805.

Si la seleccionadora y el equipo consideran, en frío y tras revisar su actuación, que no merecen esa penalización podrían reclamar, como hicieron ayer Japón y Estados Unidos para remontar sus respectivas puntuaciones y quedarse pegadas a España, que seguía siendo segunda pero sin apenas colchón.

De momento, Japón volvió a cometer un 'basemark' que, a tenor de sus caras tras su rutina libre, parece no revisable. Ya veremos si España opta por seguir ese camino que, de encontrar la rectificación de los jueces, allanaría el camino a las medallas. Que, si no hay cambios, siguen siendo posibles.

'Aladdin' no habrá hecho su magia del todo bien, pero las españolas bailaron bien en el agua y, de no haber fallado en esa 'basemark', habría quedado mucho más arriba. Sin llegar a China, que volvió a lucirse y firmó 398.8917 puntos, para un total de 712.4455, una locura de 69.4200 puntos más que la Estados Unidos de Andrea Fuentes, ahora segundas en la combinada, y 78.8336 más que España, tercera en esa tabla en la que ya solo falta sumar la acrobática.

España, en Equipos, es donde intenta colgarse en París una medalla olímpica que no logra desde Londres 2012, cuando ganaron un bronce que se añadió a la plata del gran dúo de Ona Carbonell y Andrea Fuentes. Queda una rutina más por nadar, la acrobática, y de momento España está en la lucha, tras empezar de la mejor forma con la rutina técnica y, pese al 'basemark', hacer magia en la libre.

Repiten 5 nadadoras --el dúo de Iris Tió y Alisa Ozhogina, además de Meritxell Mas, Blanca Toledano y Paula Ramírez-- respecto a Tokyo 2020, en la que fueron séptimas por Equipos. Y hay 3 debutantes, Lilou Lluís, Marina García y Txell Ferré. Pues bien, en su rutina más fuerte, la técnica, no fallaron, no han podido clavar el libre y han sido penalizadas pero siguen soñando con todo, salvo un oro que parece fuera del alcance.

A falta de saber si hay cambios en la clasificación combinada, por alguna posible reclamación como sucedió tras la primera rutina, España tiene ahora 5.6811 puntos de margen sobre Japón, cuarta. Tiene esa diferencia que salvar para tener el bronce, pero si quieren la plata deberán remontar, en una rutina final clave, los 9.4136 puntos que ahora tienen de margen las estadounidenses.