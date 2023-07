Xabier Artexe, sobre la caída de Carlos Rodríguez, en COPE: "Carlos está bien, sólo ha tenido algunos cortes"

Xabier Artetxe, el entrenador y preparador físico del INEOS Grenadiers pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego. El vasco analizó la vegésima etapa entre Belfort-Le Markstein y habló del papel del granadino, que llegaba cuarto con opciones de alcanzar el podio.

El ciclista español sufrió una aparatosa caída a causa de un radio roto de su bicicleta al principio de la misma: "Carlos está bien, sólo ha tenido cortes en la cara, en el codo, en la rodilla y en el tobillo".

"Hemos cumplido casi todos los objetivos que nos proponíamos. Se nos exige mucho. Yo nos pondría un notable con dos etapas ganadas", declaró sobre el papel del INEOS en la competición.

A la hora de valorar a Carlos y su actuación en el Tour, no duda en ponerle "un sobresaliente o cum laude. Después de la caída no ha podido luchar por el podio pero no se le puede pedir más en el año de su debut".

"Carlos me decía que cuando iba subiendo el Joux Plane se emocionaba pensando en ser tercero y al final ganó a Pogacar y Vingegaard", añadió el preparador.

Sobre el futuro del granadino aclaraba: "Pase lo que pase le deseamos lo mejor en su futuro y me encantaría que se quedara".

"Tengo un pacto con él y su manager de no hablar nada hasta llegar a París sobre su futuro. Le recomendaria que siguiera con nosotros porque conoce al grupo de trabajo y a los corredores", comentó el entrenador del INEOS

Para concluir, mostró la predisposición del equipo para su continuidad: "Las puertas para brillar las tiene abiertas. Es un chaval que ha llegado al corazón del equipo, todos le quieren un montón, lo tiene todo para triunfar".

"Lo ha que ha conseguido Carlos es algo admirable", concluyó Xabi.