Arranca el Mundial en Sakhir con unos libres con demasiadas pruebas

El piloto australiano Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB) fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin, primera prueba del Mundial 2024 y en el Circuito Internacional de Baréin, por delante de los McLaren del británico Lando Norris y el también australiano Oscar Piastri, en una sesión poco representativa que acabó con Fernando Alonso (Aston Martin) quinto y Carlos Sainz (Ferrari), undécimo.

Con la pretemporada muy reciente, estos primeros entrenamientos libres se convirtieron en un cuarto día de pruebas, en el que además las condiciones no fueron las mejores. Sobre todo por el fuerte viento que soplaba sobre Sakhir, además del resto de aspectos meteorológicos --en torno a 20º-- que se alejan de las que se verán en la carrera o en los Libres 2.

FP1 CLASSIFICATION@danielricciardo tops the first session of the new season ??#F1#BahrainGPpic.twitter.com/LxtHTNOkg0