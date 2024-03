El entrenador del Panathinaikos la toma con Juancho Hernangómez: "Comete errores cruciales"

El Panathinaikos venció al Real Madrid en el Wizink Center el pasado jueves en la Euroliga (86-97). El conjunto griego le recorta la distancia al Barcelona en la clasifición con el triunfo, pero aún así, el entrenador del equipo Ergin Ataman volvió a cargar contra Juancho Hernangómez, que no está encajando una buena temporada. "A veces comete algunos errores cruciales durante los partidos", comentó el técnico.

"Los jugadores que vuelven a la Euroliga después de mucho tiempo en la NBA tienen algunos problemas, juegan menos minutos allí y no asumen tantas responsabilidades. En la Euroliga a veces es un problema, no solo para Juancho. Tiene buen carácter y trabaja duro, pero a veces comete algunos errores cruciales durante los partidos. No hay que olvidar que es un jugador joven, pero creo que tiene muchas cosas en las que progresar", explicó Ataman.

"Es un jugador de mucha calidad, tiene muy buenos fundamentos, pero necesita ser quizás más fuerte para ser competitivo contra las duras y agresivas defensas que hay en el torneo. En la Euroliga, los partidos son exigentes desde el primer hasta el último minuto, no es como en la NBA donde los tres primeros cuartos son suaves y en el último se empieza a jugar. Por esa razón tiene aún algunos problemas, pero creo que está progresando mucho", apuntó.