El enfado de Pedro Martín por el penalti pitado a favor del Burgos ante el Dépor, en un partido clave por el ascenso a Primera: "Seguid haciendo el ridículo"

Burgos y Deportivo se vieron las caras este sábado en un encuentro clave por el ascenso ya que los locales comenzaba el partido en la séptima posición tras la victoria del Eibar este viernes, y el conjunto gallego arrancó el choque en la segunda posición.

El duelo de este sábado empezó de lado visitante tras el gol de Nsongo a los 16 minutos. En la recta final de la primera parte, los burgaleses empataron desde el punto de penalti a través de Curro.

Penalti polémico y que provocó el enfado de Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego. En primer instante, el colegiado principal del encuentro, Fuentes Molina, no señaló la pena máxima, pero tras ser llamado desde el VAR, cambió de decisión después de ver la jugada en el monitor.

"Los árbitros son unos fenómenos", indicaba Pedro Martín. "Va despejar, le toca un poco y ya está, al suelo".

Imagen del polémico a favor del Burgos-Dépor

En la jugada en cuestión, el defensa coruñés Quagliata dio un golpe en la cara a Sergio González en la pelea por un balón área.

Una vez concedido el penalti, Pedro Martín añadió lo siguiente con vehemencia: "Seguid haciendo el ridículo, cayendo en la trampa de los jugadores. De verdad, qué ridículo hacen los árbitros".

Paco González hablaba así de esta polémica: "Si quieren pitarlo, pues lo van a pitar porque le da con el antebrazo en la cabeza. Se mete el jugador del Burgos debajo del cuerpo del jugador del Dépor..."