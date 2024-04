El enfado de Pedro Martín con la designación de Figueroa Vázquez para el Rayo-Getafe: "No respetan"

Rayo y Getafe se enfrentaban este sábado en Vallecas en la 31ª jornada de LaLiga. Derbi madrileño con los azulones situados cómodamente en la mitad de la tabla y con los locales buscando un triunfo que les acercara a la salvación. En el partido de la primera vuelta, disputado en el Metropolitano por una sanción al Getafe, se impuso el Rayo por 0-2 con polémica por culpa del pésimo arbitraje de Figueroa Vázquez.

Enfado del Getafe

Lo curioso es que el árbitro sevillano ha sido designado también para el partido de la segunda vuelta, pese a lo mal que lo hizo el 2 de enero en el primer partido del año 2024. Ese día expulsó a tres jugadores azulones (Latasa, Greenwood y Damián Suárez) y fue muy criticado por un Getafe al que no le ha gustado su designación para Vallecas.

Polémica con Greenwood

Tras la doble amarilla a Latasa en el minuto 40, en el inicio de la segunda parte expulsó a Greenwood por protestar. En una acción en la que el inglés fue agarrado y recibió varias faltas, Figueroa Vázquez tardó en pitar lo que motivó la queja del inglés que dijo "One, two, three, four, fuck", el colegiado entendió "fuck you", otra cosa, y pensó que le había insultado por lo que le mostró la tarjeta roja ante las protestas del futbolista, que no entendía nada, y de sus compañeros. Greenwood llegó a ser sancionado con tres partidos, que finalmente le fueron retirados tras demostrarse que en ningún momento había dicho lo que Figueroa Vázquez había escrito en el acta.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Greenwood es un buen chico, no domina el castellano y ha dicho: 'No me jodas'. Llevaban haciéndole falta y él no ha insultado a nadie. Es un comentario. Ha sido exagerado, muy riguroso, incluso lo de Latasa". El colegiado también reflejó que, en su marcha hacia el túnel, "se lleva el dedo a la sien haciendo un gesto reiterado en señal de disconformidad con la decisión tomada", criticó Bordalás en su momento.

El Comité de Disciplina explicó, a través de una comunicación oficial, que acepta las pruebas aportadas por el Getafe en las que, a través de un vídeo y del informe de una traductora jurada, se demuestra que Greenwood no dijo "fuck you", sino "One, two, three, four, fuck" (uno, dos, tres, cuatro, joder).

La queja de Pedro Martín

En Tiempo de Juego, Pedro Martín ha criticado esta designación de Figueroa Vázquez del que ha dicho que su partido de la primera vuelta fue "lamentable". "Si tu echas a tres tíos de un equipo no puedes volver a pitarle el mismo partido, me parece que el CTA está de broma", ha añadido Paco González.

Figueroa Vázquez mira el monitor del VAR en un partido en San Mamés. EFE.





"A los equipos pequeños no les respetan y a árbitros que han cometido un error importante en un partido se los ponen incluso en el mismo partido de la segunda vuelta", ha reiterado en su queja el experto arbitral del programa. "En cambio, cualquier error importante o no de un árbitro contra un equipo grande igual supone que ese árbitro en un año no vuelva a pitar a ese equipo", ha finalizado.

Hace tiempo existía la posibilidad en el fútbol español de que los equipos recusaran a una serie de árbitros con los que no estaban conformes para que no pitaran sus partidos, aunque esa norma se eliminó en los años 90.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).