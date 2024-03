El enfado de De Bruyne con Guardiola durante el choque ante el Liverpool: "Me gustó que se enfadase"

El belga del Manchester City Kevin De Bruyne no disimuló su disgusto con su entrenador, el español Pep Guardiola, que decidió sustituirle en el minuto 69, con el choque empatado a un gol y dar entrada al croata Mateo Kovacic.

Enfado de Guardiola con De Bruyne

De Bruyne, estrella del Manchester City, se dirigió a Guardiola cuando abandonó el campo y después siguió molesto en el banquillo. El partido terminó empatado. La sustitución no sentó bien al futbolista belga, con el partido en el aire.

"Me gustó la reacción de De Bruyne. Ahora está contento pero me gustó que se enfadase. Eso es lo bueno y en el próximo partido tiene la oportunidad de demostrarme que me he equivocado", indicó Guardiola que no se quiso pronunciar sobre la acción de su jugador, Jeremy Doku sobre el argentino Alexis Mac Allister, que pudo ser penalti a favor de los reds.

"No lo sé. No lo vi y por lo tanto no puedo opinar", dijo el técnico español que se mostró conforme con la igualada cosechada en Anfield.

"Ambos tuvimos buenos momentos. Empezamos bien pero en este estadio no podemos bajar el nivel porque si no, no tenemos posibilidad alguna. Fue un partido igualado. Es difícil venir a este campo y ganar. Felicito al rival", resumió Pep Guardiola.

Guardiola lamentó que el City lograra el empate "tan pronto" en un error de Nathan Ake. Y sobre el último cara a cara con Jurgen Klopp que anunció su marcha del Liverpool al final de temporada el técnico español dijo. "Nos hizo mejor equipo y a mi mejor entrenador. Me gustaría que volviese pronto. El fútbol necesita personalidades como la suya".