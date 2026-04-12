El emotivo homenaje del mundo del Bádminton a Carolina Marín: "Hoy me despido de mi vida y mi pasión"

Carolina Marín dijo adiós al bádminton desde la pista central de los Campeonatos de Europa Huelva 2026, dio las gracias y se emocionó al recibir todo el cariño de su ciudad, que la ovacionó con aplausos y cánticos, de las autoridades y de grandes deportistas que la alabaron en un video. La deportista onubense y su legado recibieron un homenaje a la altura de su leyenda con una ceremonia cargada de recuerdo y emoción y que quedó simbolizada en una gran camiseta con su nombre que fue elevada para quedar colgada en el Palacio de Deportes.

El acto comenzó con la proyección de unas imágenes con muchos de los grandes éxitos deportivos que han hecho leyenda a la deportista y también mostrando alguna de sus lesiones y su forma de entrenar para recuperarse. Carolina hizo de acto de presencia por un pasillo formado por niños elevando sus raquetas, que le marcaron el camino hasta la pista central de juego del Europeo. Sobre ella se desplegó una gran camiseta verde. Por cada lado se podía leer Marín y los años en los que fue campeona del mundo -2014, 2015 y 2018- y en el que fue campeona olímpica -2016-. Carolina Marín la contemplaba emocionada, entre el aplauso generalizado de los asistentes.

Cuando tuvo la oportunidad de tomar la palabra agradeció el “maravilloso recibimiento” a Huelva y a las autoridades en una semana que está siendo “muy intensa”. Señaló que para ella este día es “muy importante” y que lo que siente es “gratitud” ante tanto cariño, por lo que todo lo vivido es “inolvidable” para ella.

Marín, que recibió un urna con volantes que han surcado el aire en este Europeo, explico que es la última vez que va a estar en una pista de bádminton y que aunque le hubiera gustado estar con una raqueta en la mano, está "muy tranquila" porque ha tomado "la mejor decisión". Agradeció a la organización de los Europeos su realización, a las autoridades y a sus patrocinadores, que han estado con ella en sus muchos momentos de éxito y también en los “peores momentos”. Se mostró especialmente agradecida a su equipo, que es quien sabe “todo lo que hemos sufrido y lo que hemos tenido que esforzarnos para conseguir cada uno de los hitos”. “Sin ellos sería una niña que jugaba al bádminton, pero con ellos hemos sido leyendas”, ha valorado.

EFE Carolina Marín recibe un homenaje en el marco de los Campeonatos de Europa de bádminton.

También citó a su familia, sin cuyo apoyo sería “imposible” llegar hasta dónde ha llegado. Su último mensaje fue para decir que ha aprendido mucho en su vida y que el bádminton le ha hecho ser la mujer que es hoy. “Lo he dado todo física y mentalmente y hoy me despido del bádminton, de mi pasión. Gracias Huelva y a todo el mundo, de corazón”, expresó cargada de emoción. En un video grandes deportistas destacaron su valía deportiva y personal, como varias de sus rivales, como la escocesa Kirsty Gilmour, o la india Saina Nehwal.