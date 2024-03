Emilio Cortés explica en COPE el camino que debe seguir Ancelotti tras ser acusado de fraude fiscal

La Fiscalía pide 4 años y 9 meses de cárcel para Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid por un presunto fraude fiscal de más de un millón de euros cometido entre los años 2014 y 2015. Al italiano se le imputan dos delitos contra la Hacienda Pública de un total de 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros), en su primera etapa al frente del conjunto madridista. Y es que consideran que omitió en sus declaraciones de la renta el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen, cedidos a otras entidades.

Por Deportes COPE ha pasado el abogado Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, que ha hablado de que supone está acusación de la Fiscalía y a qué procedimiento se expone ahora el técnico blanco.

¿Cómo está Carlo Ancelotti?

Según ha contado Arancha Rodríguez, Ancelotti se ha enterado de la noticia en Valdebebas donde el Real Madrid está concentrado de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el RB Leipzig alemán.

Curiosamente lo ha conocido por los medios de comunicación y no porque la Fiscalía le haya notificado a él, sus abogados o su entorno la decisión que había tomado. Este hecho le ha causado sorpresa. Se encuentra concentrado en el partido y deja todo en manos de su equipo judicial, que serán los que intenten resolver este problema.

Recuerda que lleva ocho años de procedimiento, que Ancelotti ya ha pagado todo el dinero que le reclamaba Hacienda y que lo hizo hace un año y medio. Y de hecho, una jueza le dio en parte la razón con respecto a ese dinero que le pedía la Agencia Tributaria. Ella afirmó que él había pagado los impuestos en el Reino Unido con respecto a la declaración del año 2015.

¿Qué va a pasar?

"Carlo Ancelotti se va a enfrentar al banquillo, se va a tener que sentar en el juzgado correspondiente para enfrentarse a un juicio oral a menos que lleguen antes a una conformidad y de esa forma se evite este trámite", ha comenzado diciendo Emilio Cortés.

Existe la posibilidad en estos casos de abonar una cantidad para evitar problemas con la justicia. El acusado acepta su responsabilidad, paga y se le quita o reduce la pena: "En este tipo de delitos contra la Hacienda Pública se instauró para esto como ya hemos visto en casos como el de Cristiano Ronaldo o el de Messi. Se conmina al acusado a que suelte el dinero y no se la juegue a la ruleta rusa a una posible prisión porque le piden 4 años y 9 meses y esa pena le obligaría a un ingreso efectivo en la cárcel", ha explicado.

Xabi Alonso fue hasta el final para defender su inocencia. Cordon Press.

¿Qué cantidad podría pactar Ancelotti

"En este tipo de casos, cuando se llega a estos niveles la Agencia Tributaria no suele perdonar ni un céntimo", ha dejado claro el abogado. "Luego hay otra serie de variables como los intereses que se hayan podido generar, pero normalmente en este tipo de negociaciones no se perdona nada". El italiano tiene la posibilidad, que ya adoptó Xabi Alonso, de defender su inocencia hasta el final demostrando que no existía delito fiscal.

VIDEO | La Fiscalía acusa a Ancelotti de defraudar a Hacienda. pic.twitter.com/zmTq5oXSjb — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 6, 2024

