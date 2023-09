Emilio Cortés, en COPE: "Con la denuncia de Jenni, Rubiales se expone a una pena de 1 a 5 años"

Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, ha explicado en Deportes COPE las consecuencias que puede tener para Luis Rubiales la denuncia presentada por Jenni Hermoso por el beso que el expresidente de la RFEF le dio a la futbolista en la final del Mundial de Fútbol Femenino.

El penalista ha comenzado explicando qué podía pasar con el procedimiento administrativo abierto contra Rubiales que podría ser inhabilitado de su cargo por el TAD: "Quiero precisar un par de cosas. Es querella porque los hechos se han cometido fuera de España y no basta con la denuncia y el TAD no ha abierto diligencias por el beso, el TAD lo que está investigando es el gesto de Rubiales de llevarse la mano a los genitales, pero no existe una apertura de expediente por el beso o por la presunta falsedad consiste en poner en boca de Jenni Hermoso algo que parece ser que ella no dijo". Por tanto, esta denuncia no paralizaría ningún proceso ya iniciado por el CSD.

Sobre a qué pena puede exponerse Rubiales si la querella va hacia delante, Emilio Cortés explica que es una pena que "si se considerara que no hay violencia ni intimidación, ni abuso de superioridad en el Código Penal va de uno a cuatro años, que es la agresión sexual. Si se considera que ha habido violencia o intimidación o abuso de superioridad o de la vulnerabilidad de la víctima la pena iría de uno a cinco años. Este es el marco punitivo que tiene actualmente este tipo de infracciones después de la famosa Ley del Sí es Sí".

"La jurisprudencia en este tipo de situaciones normalmente no suele imponer penas que puedan justificar un ingreso en prisión, que a partir de los dos años es prácticamente irremisible", explica sobre una posible entrada de Rubiales en la cárcel, aunque puntualiza dos cosas. "Va a ser muy importante saber para ver si la conducta es delictiva o no, si hubo algún gesto de asentimiento como el famoso 'vale' y si eso se puede demostrar o no. También es importante si consideramos violencia el hecho de sujetar la cabeza de la víctima. Esa violencia no es un hematoma o una herida, es cualquier uso de una fuerza que sea eficaz para producir un resultado. En este caso si sujetando la cabeza de Jenni Hermoso se aseguraba la posibilidad de darle el beso en la boca. Con estos supuestos parece que estamos más cerca del marco que va de uno a cinco años de pena".