Ekstrom y Peterhansel le salvan el Dakar a Carlos Sainz

Los hasta tres pinchazos del español Carlos Sainz (Audi), líder del Dakar 2024, redujeron este miércoles la ventaja del madrileño sobre el francés Sébastien Loeb (Prodrive), que pese a no exhibir un gran ritmo por abrir pista y pinchar dos de sus ruedas, se queda a 13 minutos y 22 segundos del Audi en la general.

Se olvidó de esa lucha el francés Guerlain Chicherit (Overdrive Racing), que ganó la antepenúltima etapa de la prueba de este 2024 con casi seis minutos sobre el sudafricano Brian Baragwanath (Century Racing), segundo, y algo más de seis sobre el lituano Benediktas Vanagas (Gazoo Racing).

