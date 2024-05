Edin Terzic: "No estamos aquí para ver cómo levanta el Madrid otro título"

Edin Terzic, entrenador del Borussia Dortmund, manifestó que no están "para ver cómo levanta el Real Madrid otro título", respecto al favoritismo de los de Carlo Ancelotti en la final de este sábado en Wembley.

"Estamos felices por estar en la final, pero no se juegan estos partidos, se ganan. Ahora tenemos que ganar en Wembley al Real Madrid para ser campeones de la Champions League", dijo el técnico en la sala de prensa previa a la final.

"Somos un equipo totalmente distinto al de septiembre. Ahora queremos demostrar que estamos capacitados para luchar y ganar este título. En esta competición el Madrid es el equipo, de lejos, más laureado. Solo han perdido un partido esta temporada. Nosotros estamos listos para este partido. Si juegas diez veces contra el Madrid... Pero, ¿en un partido? Todo es posible".

"El Madrid tiene el papel de favorito, pero no nos importa. No fuimos favoritos contra el Atlético ni contra el PSG. el porcentaje no importa. No estamos aquí para ver cómo levanta el Madrid otro título", añadió.

El técnico alemán, que sacó pecho de las porterías a cero que ha mantenido su equipo en esta Champions -el que más de la competición-, no dudó en decir que Ancelotti es uno de sus modelos a seguir como entrenador.

"Tengo el máximo respeto por Carlo Ancelotti. Es uno de los entrenadores que ha triunfado con diferentes equipos, en diferentes culturas, durante muchos años. Cómo gestiona sus equipos, cómo motiva a los jugadores... Es uno de mis modelos en esta profesión", explicó Terzic.

Brandt: "No hay nada más grande en la Champions que el Real Madrid"

Julien Brandt, centrocampista del Borussia Dortmund, afirmó que "no hay nada más grande en la Champions que el Real Madrid" y que si no creyeran que pueden ganar la final del sábado en Wembley se habrían quedado en Alemania.

Julian Brandt durante la rueda de prensa previa a la final de la Champions.@BVB

Los alemanes no parten como favoritos ante el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones de Londres, pero Brandt no cree en los pronósticos.

"Esto es la Champions. Hemos demostrado lo que somos ante muchos equipos y este es el rival definitivo. No hay nada más grande en la Champions. Nosotros y el resto de compañeros, si no creyéramos nos habríamos quedado en Dortmund. Por supuesto que creemos en nuestras posibilidades y lo vamos a demostrar mañana", dijo Brandt este viernes en rueda de prensa.