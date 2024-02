Echan a Gaël Monfils de un torneo tras lesionar al supervisor al gastarle una broma

El tenista francés Gaël Monfils ha sido descalificado del torneo de exhibición de Oslo de la Ultimate Tennis Showdown (UTS), un circuito alternativo al de la ATP, tras lesionar "de manera leve" al supervisor del certamen, ha confirmado la UTS.

En un primer momento, el torneo achacó la expulsión del tenista galo a "una violación del código de conducta por su comportamiento hacia el supervisor del torneo", sin ofrecer más detalles, e informó de que su compatriota Lucas Pouille ocuparía su lugar, midiéndose con el también francés Benoit Paire.

Yesterday a playful exchange in the locker room between Gael Monfils and the tournament supervisor Stephane Apostolou resulted in a minor injury to the supervisor.



UTS is 100% satisfied that there was no malice intended from Gael but because there was an injury sustained by an… pic.twitter.com/JUDiJuq4mO