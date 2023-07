El dueño del Fulham explota contra Arabia Saudí: "Si tienes dinero da igual que seas un asesino"

Este mercado está marcado, sin duda, por la predominancia de la liga de Arabia Saudí en muchas operaciones. Varios jugadores estelares se han sumado a Cristiano Ronaldo en su viaje al país asiático, como es el caso de Karim Benzema o de N'Golo Kanté. Y es algo que va a más: de hecho, el campeonato ha gastado ya 213.000.000 euros en este mercado, prácticamente a la altura del gasto en LALIGA EA SPORTS.

Y por ello, es lógico que existan personalidades ciertamente molestas con esta predominancia en las grandes Ligas que hayan expresado su desacuerdo ante esta situación.

Uno de ellos ha sido Tony Khan. El presidente del Fulham inglés ha criticado duramente el gasto de fichajes de la liga de Arabia Saudí, recordando episodios polémicos del país como los homicidios intencionados a los que se le ha acusado en el pasado al país.

Interesting interview from Tony Khan regarding Mitro/Saudi interest. Including a pretty daft comment that I expect he’ll end up having to apologise for ?? #ffcpic.twitter.com/rOMgNb5Fby