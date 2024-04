Draft para la historia en la NFL: Eminem, Detroit colapsado y Caleb Williams

El 'quarterback' Caleb Williams confirmó este jueves los pronósticos y fue elegido como el número uno del 'Draft' de la NFL por los Chicago Bears, que espera que esta elección acabe por fin con sus problemas en esa posición. "Este es el momento con el que he soñado desde que tenía 10 años. Hace doce años tomé la decisión de que el fútbol iba a ser lo que haría el resto de mi vida. Ahora, soy la elección número 1 de 2024. Estoy eufórico, preparado y hambriento. Mucho amor por todo el apoyo de los fans de los Bears y de todos en casa", señaló Caleb Williams.

Williams, de 22 años, que jugó para la Universidad de California del Sur y considerado un nuevo talento generacional, vendrá a ocupar el lugar dejado por otro joven, Justin Fields, que tampoco pudo cambiar la racha de los 'mariscales de campo' de los 'Osos' y que puso rumbo a Pittsburg Steelers. No fue la única elección de Chicago, que también reforzó su ofensiva con el receptor Rome Odunze, elegido en el noveno puesto.

Whaddup doe? ?? @eminem and @nflcommish take the Draft stage in the 313. pic.twitter.com/rhwbe0KxyI

Además, los Washington Commanders seleccionaron en el segundo lugar al también 'quarterback' Jayden Daniels (Universidad Lousiana State), al igual que hicieron los New England Patriots en el puesto tres con Drake Maye (Universidad Carolina del Norte). La primera ronda igualó el récord de más mariscales de campo elegidos, con seis, que databa de 1983, y superó la de más jugadores ofensivos seleccionados, con 23, que supera los 19 de 2004 y 2009.

Hello beautiful people..



WE ARE LIVE FROM DETROIT



We have an official draft board pieced together by the ??Bill Belichick#PMSDraftSpectacularpic.twitter.com/MDhkwzvZc2