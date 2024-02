Dos fans de Dallas tienen la mala idea de insultar a Kevin Durant y reciben una lección que no olvidarán

Los Dallas Mavericks se fueron al parón del All-Star con seis triunfos seguidos y este jueves regresaron con una nueva victoria, esta vez sobre los Phoenix Suns por 123-113 y con una nueva exhibición de Luka Doncic: 41 puntos (14 de 27 en tiros de campo, 6 de 11 en triples, 7 de 7 desde la línea de personal), 9 rebotes y 11 asistencias.

El triunfo dejó a los Mavericks con el mismo balance que los Suns (33-23 en el Oeste). Sin embargo, Dallas cerró su serie de la temporada regular ante Phoenix por 2-1, algo que podría ser importante en el desempate antes del 'playoff'. Sin el lesionado Bradley Beal, los Suns tuvieron como referentes a Devin Booker (35 puntos y 8 asistencias) y Kevin Durant (23 puntos y 6 rebotes).

Fans call KD a bitch then fold immediately he approaches them ?? pic.twitter.com/2jXC6dp25P