Domantas Sabonis entra en la historia; remontada increíble de Atlanta a los Celtics

Sacramento Kings, 108 - Philadelphia 76'ers, 96

Domantas Sabonis consiguió este lunes su doble-doble consecutivo número 54 con el que batió el récord que hasta ahora tenía Kevin Love relativo a esta estadística desde la fusión de la NBA y la ABA. 11 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias registró un Sabonis histórico que además llegó a su triple-doble número 25 en la temporada, algo que solo habían conseguido hasta ahora cuatro jugadores en la historia (Russell Westbrook en cuatro ocasiones, Oscar Robertson tres veces y Wilt Chamberlain y Nikola Jokic en una campaña cada uno).

DOMAS, THE DOUBLE-DOUBLE ??@Dsabonis11 becomes the first player since 1976-77 with 54 straight double-doubles and the 5th player ever with 25 triple-doubles in a season!



Kings move to 6th in the West ?? pic.twitter.com/GTfWAObiqT — NBA (@NBA) March 26, 2024

Los Kings son sextos en el Oeste (42-29) con el mismo balance que los Mavericks. Keegan Murray y D'Aaron Fox lideraron a los de Sacramento con 23 puntos cada uno. Tyrese Maxey (29 puntos) fue el mejor de unos Sixers cada vez más condenados al 'play-in' en el Este.

Denver Nuggets, 128 - Memphis Grizzlies, 103

Sin Jamal Murray y Aaron Gordon, Nikola Jokic no tuvo problemas en echarse al equipo a la espalda y brilló con 29 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias en unos Nuggets (51-21) que reforzaron su liderato del Oeste. Los vigentes campeones de la NBA han ganado 15 de sus 17 partidos desde el parón del All-Star. El español Santi Aldama logró 5 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 4 tapones en Memphis.

Atlanta Hawks, 120 - Boston Celtics, 118

Con +30 (38-68) a falta de 4.23 para el descanso, parecía una noche más de paliza de Boston. Pero los Celtics, que ya tienen garantizado matemáticamente el primer puesto en el Este', se dejaron remontar ante los Hawks pese a 37 puntos y 8 rebotes de Jayson Tatum y los 24 de Jaylen Brown. De'Andre Hunter (24 puntos y 7 rebotes), Bogdan Bogdanovic (22 puntos) y Dejounte Murray (19 puntos y 15 asistencias) capitanearon este enorme triunfo de Atlanta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Atlanta is the sixth team since the start of the play-by-play era (1997-98) to come back from a 30+ point deficit, joining:



35 points – LAC over WAS, 1/25/2022

35 points – SAC over CHI, 12/21/2009

32 points – BOS over SAS, 4/30/2021

30 points – TOR over DAL, 12/22/2019

30 points… https://t.co/E7CGzSstOq — NBA History (@NBAHistory) March 26, 2024

Houston Rockets, 110 - Portland Trail Blazers, 92

Casi tan improbable como esa victoria de los Hawks es la impresionante racha de los Rockets (36-35), que parecían descartados para el 'play-in' del Oeste y que ahora, tras nueve triunfos seguidos, ya están a solo un paso de unos Warriors que son décimos pero que van claramente a la baja (36-34). Jalen Green (27 puntos y 6 rebotes) dirigió la ofensiva de Houston. Dalano Banton (28 puntos y 11 rebotes) destacó en unos Blazers con siete derrotas consecutivas y muchas ganas de acabar la temporada cuanto antes.

Utah Jazz, 105 - Dallas Mavericks, 115

Cuatro triunfos seguidos y ocho en sus últimos nueve encuentros acumulan unos Mavericks que atraviesan un gran momento y a los que les bastó con reaccionar tras el descanso en Utah. Luka Doncic firmó 29 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias para completar el triple-doble número 75 de su carrera. En los Jazz, en ruinas con seis derrotas seguidas, Lauri Markkanen logró 34 puntos y 7 rebotes.

San Antonio Spurs, 104 - Phoenix Suns, 102

Mientras Kings y Mavericks afilan cuchillos por la sexta plaza del Oeste, los Suns (42-30) sufrieron un serio tropiezo ante unos Spurs sin Victor Wembanyama y que se llevaron el duelo con un triple a falta de 29 segundos de Jeremy Sochan (26 puntos y 18 rebotes en total). Phoenix naufragó en San Antonio pese a los 36 puntos y 8 rebotes de un Devin Booker que metió 18 tantos solo en el último cuarto.

Jeremy Sochan and Devin Vassell each score 26, with Sochan knocking down the game-winner, to lead the Spurs past the Suns!



Sochan: 26 PTS, 18 REB

Vassell: 26 PTS, 7 AST, 3 STL pic.twitter.com/fQuGczkLT2 — NBA (@NBA) March 26, 2024

Los Ángeles Clippers, 116 - Indiana Pacers, 133

Otro equipo con una velada muy decepcionante fueron los Clippers, que han llegado al final de la fase regular con la lengua fuera y que hoy cedieron la cuarta plaza del Oeste a los Pelicans (ambos con 44-27 pero con desempate a favor de Nueva Orleans). Pascal Siakam (31 puntos) encabezó a unos meritorios Pacers en su segunda noche de 'back-to-back' en Los Ángeles. Kawhi Leonard y Paul George metieron cada uno 26 puntos en unos Clippers que recuperaron a Russell Westbrook (14 puntos y 7 asistencias) tras 12 partidos fuera por lesión.

New York Knicks, 124 - Detroit Pistons, 99

Nada menos que 11 triples (de 20 intentos) para 40 puntos en total selló un Donte DiVincenzo arrollador que batió el récord de aciertos de tres en un partido para un jugador de los Knicks. Marcus Sasser (24 puntos y 6 asistencias) fue el más productivo de unos Pistons con siete derrotas seguidas y el peor balance de la liga (12-60).

A CAREER NIGHT FOR DONTE DIVINCENZO ??



?? 40 PTS, a new career high

?? 11 3-pointers, a new Knicks franchise record pic.twitter.com/iVZJg9ebxa — NBA (@NBA) March 26, 2024

Chicago Bulls, 105 - Washington Wizards, 107

En esa batalla por evitar ser el peor equipo de la NBA, los Wizards (14-58) han tomado carrerilla con tres triunfos seguidos, el último en Chicago con 23 puntos de Jordan Poole. DeMar DeRozan (27 puntos y 6 rebotes) falló un triple sobre la bocina desde mitad de la cancha para haber forzado la prórroga. Los Bulls encadenan tres derrotas seguidas.

Toronto Raptors, 88 - Brooklyn Nets, 96

Con la investigación abierta por la NBA a Jontay Porter por un escándalo de apuestas como telón de fondo, los Raptors se se hundieron un poco más y llevan once partidos seguidos sin ganar. Dennis Schroder, con 19 puntos y 7 asistencias en su regreso a Toronto, y Gary Trent Jr., con 18 puntos para los locales, fueron los máximos anotadores.

Cleveland Caveliers, 115 - Charlotte Hornets, 92

Después de tres derrotas seguidas (incluida una paliza el domingo en Miami), los Cavaliers reaccionaron con tres jugadores con 17 puntos en su hoja de servicios: Evan Mobley, Jarrett Allen y Georges Niang. Brandon Miller (24 puntos y 8 rebotes) fue el referente de unos Hornets que han perdido sus últimos cinco encuentros.