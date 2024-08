Dovbyk se le escapa definitivamente al Atlético de Madrid y ya es de la Roma

El delantero internacional ucraniano Artem Dovbyk no seguirá en el Girona FC y no vivirá el estreno del club catalán en la Liga de Campeones tras llegar a un acuerdo de traspaso con la AS Roma de la Serie A italiana, que paga por los servicios del último 'Pichichi' de LaLiga EA Sports.

"El Girona FC y la AS Roma han llegado a un acuerdo para el traspaso de Artem Dovbyk. El delantero ucraniano, de 27 años, deja Montilivi tras una temporada histórica en la que, a título personal, logró ser el máximo goleador de la liga, con 24 goles y 10 asistencias en 39 partidos", anunció el club gironí.

Baja importante para Míchel, que pierde a su máximo goleador y al máximo realizador de la pasada Liga, artífice sin duda de la gran campaña realizada y de la histórica clasificación para la 'Champions'. No obstante, pese a que el Girona FC no desveló las cifras del traspaso, puede ser un buen movimiento a nivel económico.

Dovbyk llegó al Girona el pasado verano procedente del SC Dnipro-1. Hasta entonces, su carrera se había desarrollado mayoritariamente en Ucrania, aunque también había pasado por Dinamarca y vivió una corta experiencia en Moldavia.

"El club quiere agradecer a Artem Dovbyk su esfuerzo, trabajo y dedicación durante la temporada que ha estado con nosotros. Sus actuaciones y compromiso han sido fundamentales para los logros que hemos conseguido juntos. ¡Mucha suerte Artem!", le dedicó el Girona.